اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 08:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكويت والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 08:00 ص
الكويت والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى الكويت
أ ش أ

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بحث وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح مع وفد أمني إماراتي، سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين وذلك انعكاسا لعلاقة قيادتي البلدين وحرصهما على تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات.


وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن الشيخ سالم النواف ثمن، خلال اللقاء، تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وأشاد بالاجتماعات الأمنية والمرورية المشتركة بين الوزارتين الكويتية والإماراتية.


ومن جهته، أعرب الوفد الإماراتي عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لدولة الكويت في ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.







الكويت

الإمارات

الكويت والإمارات




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