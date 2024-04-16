الطيران الكويتى: القاهرة وجدة والدوحة من الوجهات الأعلى طلبا للسفر

الكويت (أ ش أ)

أكدت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية إن إجمالى حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولى خلال شهر مارس الماضى، بلغت مليونا و67 ألفا و674 راكبا، وأن الوجهات الأعلى طلبا للسفر هى القاهرة ودبى وجدة ودكا والدوحة.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوى وأمن الطيران المدني عماد الجلوي في بيان اليوم الثلاثاء، أن مطار الكويت الدولي شهد انخفاضا في حركة الركاب بنسبة 8 في المئة وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 7 في المئة، في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 14 في المئة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت خلال مارس الماضي - 552 ألفا و856 راكبا، بينما بلغت حركة الركاب المغادرين، 514 ألفا و818 راكبا، مبينا أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال مارس بلغ 9 آلاف و950 رحلة مقارنة بـ 9 آلاف و383 رحلة في مارس 2023.



وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، أفاد بأن حركة الشحن بلغت خلال مارس الماضي، نحو 21 مليون كيلو جرام، في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 17.1 مليون كيلو جرام، بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3.9 مليون كيلو جرام.

