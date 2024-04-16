السيطرة على حريق نشب بـ4 أحواش دون إصابات بشربة بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بحوش ملحق بمنزل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وامتد إلى 3 أحواش ملاصقين دون حدوث إصابات بشرية، وأنحصرت التلفيات في إحتراق كمية من البوص والتبن.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وذلك بدائرة مركز دار السلام.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب الحريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملحق بمنزل ملك المدعو عبد النظير م ا 55 سنة عامل وأمتد لـــ " 3 " أحوش ملاصقين علي مساحة " 25 " متر تقريباً ملك كل من حربية ف ا م 45 سنة ربة منزل، وعدلي ع ش 42 سنة عامل، وشقيقه شرقاوي ع ش 43 سنة عامل ومقيمون بذات الناحية وتم الدفع بـــ" 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينتج عــن الحريق ثمة إصابات، وانحصرت التلفيات كمية من البوص وبسؤال مالكي الأحواش بمضمون ما سبق ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من أحد التوصيلات بحوش الأول ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.