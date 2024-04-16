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السكة الحديد تستعد لتشغيل كوبرى الفردان فى أعياد سيناء

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 08:07 م
السكة الحديد تستعد لتشغيل كوبرى الفردان فى أعياد سيناء محطة بئر العبد
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اليوم قيادات السكة الحديد كوبرى سكة حديد الفردان فى المسافة من محطة القنطرة شرق بالإسماعيلية الى محطة بئر العبد بسيناء، تمهيدا لتشغيله فى 25 أبريل تزامنا مع أعياد سيناء.

حيث يقع كوبرى الفردان شمال مدينة الإسماعيلية بحوالى 11 كم، ويعتبر الأول من نوعه في العالم كأطول كوبرى سكة حديد معدني متحرك ويعتبر من ضمن الانجازات الهامة لربط سيناء بشبكة السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بين الوادى وسيناء.

ياتى ذلك بعد ان بدأت وزارة النقل فى ديسمبر 2022 تجديد الكوبري القديم، وإنشاء كوبري جديد في الفردان على قناة السويس الجديدة، بالتزامن مع تأهيل وازدواج الكوبري القديم على قناة السويس الغربية، وازدواج المسافة بينهما لمسير القطارات .

وتضمنت الأعمال التي تم الإنتهاء منها إنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول 320 متر وأعمال إعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى القائم وأعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين ربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد و شرق القناه بخط الفردان رفح و إنشاء برج إشارات شرق قناة السويس.

كوبرى السكة الحديد
كوبرى السكة الحديد

 

محطة بئر العبد
محطة بئر العبد

 

جانب من محطة بئر العبد
جانب من محطة بئر العبد

 







السكة الحديد

كوبري الفردان

سيناء

القطارات

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