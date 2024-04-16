السعودية تؤكد ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة وحل الخلافات بالحوار

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طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بضرورة أن يكون وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط هو الأولوية للجميع، وحل الخلافات بالحوار وليس باستخدام القوة، مشيرًا إلى أن المملكة ستبذل كافة الجهود في هذا الاتجاه.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية السعودي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث أشار الأمير فيصل إلى أن المملكة وباكستان تؤمنان بتعزيز التعاون المشترك لمواجهة كافة التحديات العالمية، منوهًا بالعمل الاستراتيجي بين البلدين في كافة المجالات، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).



وأكد الأمير فيصل أن الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار لم تكن كافية على الإطلاق، خاصة مع تجاوز عدد القتلى المدنيين 33 ألفًا، مشيرًا إلى المخاوف حيال احتمال حدوث مجاعة في قطاع غزة في ظل عدم وصول المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع.



ونوه بأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وعدم ازدواجية المعايير في أزمة غزة خاصة مع انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لقرارات مجلس الأمن التي صدرت مؤخرًا.



وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة وباكستان تمضيان نحو تعزيز التعاون في شتى المجالات، وذلك من خلال المبادرات الحكومية، ودعم الفرص الاستثمارية لتكون إضافة قيمة للبلدين.