السجن 3 سنوات لمتهمين شرعا فى قتل آخر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب،غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الثاني بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه، عما أسند إليهما ومصادرة السلاح الناري المضبوط والسلاح الأبيض ، والزمتهما المصاريف، وذلك في أحداث القضية رقم 8958 سنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ،والمقيده برقم 4096 سنة 2023 كلي كفرالشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كلا من "ا.س.م.م"، و"ف.س.م.م"،من إحدى قرى مركز كفر الشيخ إحالتهما للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لاتهامهما بالشروع في القتل.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة التي أجراها المستشار يحي محمد السقعان، رئيس النيابة، وفي اقوال المجني عليه "ع.خ.ع"،23سنه عامل من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، أنه حال عودته لمنزله مستقلا تاكسي أجره، استوقفه المتهمان وبيد الأول سلاح ناري، والثاني سكين، فترجل وهم بالفرار، فأطلق عليه المتهم الأول أعيرة نارية إصابته إحداها فسقط أرضا، فأسرع الثاني وكاله عدة طعنات بالسكين حوزته، فاحدثا إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية ولاذا بالفرار، وكانا يقصدان إزهاق روحه.

وأكد المقدم محمد عبدالعزيز خفاجي ، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ وحاليا رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفرالشيخ أن تحرياته أكدت صحة حدوث الواقعه، وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن التقرير الطبي الصادر من المستشفى الجامعي بطنطا جاء به وجود جرح قطعي بالساعد الأيسر والابهام الأيمن وجرح بالظهر والفخذ الأيسر للمجني عليه أثر طلقة الخرطوش، وبعد تداول القضية في الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.