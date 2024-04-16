اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لعامل خردة لاتهامه بالتعدى على ربة منزل فى الجيزة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 06:37 م
السجن المشدد 3 سنوات لعامل خردة لاتهامه بالتعدى على ربة منزل فى الجيزة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عامل خرده، بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى على ربة منزل أثناء نومها في منطقة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزراع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزى.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "م . ط" 24 سنة، عامل خردة، تعدى على المجنى عليها "ح . ب" 38 سنة، ربة منزل أثناء نومها في غرفتها بأن دلف إلى شقتها حاملا سلاحا أبيضا "سكين" وتعدى عليها وأشهر سلاحه حول عنقها ممسكا يدها عنوة لشل مقاومتها في منطقة الجيزة.

وقالت المجنى عليها خلال تحقيقات النيابة، أن المتهم تعدى عليها اثناء نومها بفراشها، حيث أنها فوجئت بدخوله الغرفة مجردا من ملابسه حاملا سلاح أبيض محاولا أرغمها على ارتكاب علاقة أثمة.







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