الردع الإسرائيلى تحطم.. جارديان: هجوم إيران يفجر الانتقادات الداخلية لنتنياهو

كتبت رباب فتحى

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، ومحللون ومسئولون إسرائيليون سابقون أن الهجوم الإيراني يعد علامة على أن سياسة الردع الدفاعية الرئيسية لإسرائيل قد تضررت بشدة بسبب تصرفات حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد "هذه الحكومة، رئيس الوزراء هذا، أصبح يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل. لقد حطموا الردع الإسرائيلي."

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن سياسة الردع التي تنتهجها إسرائيل لطالما كانت هاجساً للدوائر السياسية والعسكرية في البلاد، وتُعتبر ركيزة حيوية لأمنها. ويشير المصطلح إلى السياسات العسكرية ــ بما في ذلك الانتقام من الهجمات السابقة والحفاظ على القدرات ــ ونشر القوة الناعمة والصلبة لإقناع الأعداء بأن الهجوم لا يستحق العناء.

وقال لابيد: أعداؤنا ينظرون إلى هذه الحكومة ويشمون رائحة الضعف، في إشارة إلى مقولة شهيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كان الهجوم الإيراني على إسرائيل – الذي تصدته الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بمساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاء آخرين – هو الأول على إسرائيل من قبل دولة أجنبية منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتشمل العلامات الأخرى التي تشير إلى ضعف الردع هجوم حماس فى 7 أكتوبر، والصراع مع حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل، ومحاولات شن الحوثيين في اليمن ضربات بطائرات بدون طيار.

وفي مقال له في صحيفة معاريف في أعقاب الضربات الإيرانية، لخص المعلق بن كاسبيت الحالة المزاجية للعديد من منتقدي نتنياهو المحليين - الذين استشهدوا بتقويض الردع الإسرائيلي كدليل على عدم أهلية رئيس الوزراء لتولي منصبه.

وكتب كاسبيت: لقد انهار الردع الإسرائيلى، الذي منع إيران من مهاجمتها بشكل مباشر. وأضاف، في إشارة إلى نفس مقولة لابيد: "عندما يشم الإرهاب رائحة الضعف، يضرب".