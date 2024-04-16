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الرئيس السيسى يبحث مع رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية الأوضاع الإقليمية

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 01:34 م
الرئيس السيسى يبحث مع رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية الأوضاع الإقليمية خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "سيرجي ناريشكين" رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الأفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان.

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