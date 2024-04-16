الخارجية الأمريكية: العراق يمتلك إمكانيات هائلة لتجديد الطاقة بالشرق الأوسط

واشنطن (أ ش أ)

وصف مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون موارد الطاقة، جيفرى بايت، زيارة رئيس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى للولايات المتحدة بالناجحة.

وجدد بايت، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الفضائية، الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده للعراق لتعزيز الطاقة ونظام طاقة مستقر يخدم مصالح العراق.

وأشار إلى أن نقاشات اللجنة العليا المشتركة بين الجانب العراقي والأمريكي ركزت على دعم العراق وتعزيز أمن الطاقة فيه، موضحا أن العراق يمتلك إمكانيات هائلة لتجديد الطاقة في الشرق الأوسط.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة، أن استثمار العراق في قطاع الطاقة بغير الجيد، مشددا على إمكانية استثمار الغاز والاستفادة منه وعدم الاعتماد على واردات الغاز من إيران، خصوصا وأن الشركات الأمريكية معنية بهذا الدعم وتحويل العراق إلى مصدر تجاري في هذا المجال.

ويرأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وفدا اجتمع مع مسؤولين أمريكيين في أنحاء واشنطن، بينهم الرئيس جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن.