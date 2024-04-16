اليوم السابع
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الحبس سنة لتاجر خردة لاتهامه بحيازة الهيروين في أبو النمرس

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 08:42 م
الحبس سنة لتاجر خردة لاتهامه بحيازة الهيروين في أبو النمرس سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عامل خردة بالحبس سنة، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزراع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزى.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم " ش. م" 32 سنة عامل خردة، أحرز بقصد الاتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما أحرز فرد خرطوش غير مرخص بقصد الدفاع عن تجارته.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن معلومات وردت إلى قسم أبو النمرس، تفيد اتجار المتهم في المواد المخدرة واحرازه سلاح نارى، فتوجهت قوة أمنية لمكان تواجده وبالوصول تبين أن المتهم محرزا سلاح نارى "فرد خرطوش" وبتفتيشه عثر على 4 أكياس بداخلهم مخدر الهيروين ومبلغ مالى.
 







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مخدرات

قوة أمنية

الجيزة

اخبار الحوادث




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