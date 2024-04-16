التضامن: النيران تلتهم منزلين و65 محلا تجاريا فى حريق مول فيلة بمدينة أسوان.. فيديو وصور

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشرا، وتغطية حية، من موقع حريق مول تجارى "مول فيلة" بمدينة أسوان، والذى اندلعت النيران فى عدد من المحلات التجارية داخله.

وبحسب تصريحات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى بيان صحفى، تم حصر 65 محلاً تجارياً داخل معرض فيلة تعرضوا للحريق، ودمرت محتوياتهم بالكامل، بالإضافة إلى احتراق منزلين كانوا بالقرب من المول.

وصرح أشرف عطية، محافظ أسوان، بأنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لـ 10حالات تعرضت لإصابات خفيفة ، دون وقوع خسائر فى الأرواح ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى ، مع تقديم الدعم اللازم لأصحاب المحال التجارية ، والعقارات السكنية.

وأشار محافظ أسوان، إلى إسهام منظومة الحريق الجديدة بالسوق السياحى لمواجهة تداعيات الحريق والحد من إمتداده إلى داخل السوق.



آثار-الحريق



إطفاء-الحريق



سيارات-الإسعاف-والمطافي-في-محيط-الحريق