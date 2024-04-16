اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2024 12:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

التضامن: النيران تلتهم منزلين و65 محلا تجاريا فى حريق مول فيلة بمدينة أسوان.. فيديو وصور

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:31 م
التضامن: النيران تلتهم منزلين و65 محلا تجاريا فى حريق مول فيلة بمدينة أسوان.. فيديو وصور جانب من آثار الحريق
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشرا، وتغطية حية، من موقع حريق مول تجارى "مول فيلة" بمدينة أسوان، والذى اندلعت النيران فى عدد من المحلات التجارية داخله.

وبحسب تصريحات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى بيان صحفى، تم حصر 65 محلاً تجارياً داخل معرض فيلة تعرضوا للحريق، ودمرت محتوياتهم بالكامل، بالإضافة إلى احتراق منزلين كانوا بالقرب من المول.

وصرح أشرف عطية، محافظ أسوان، بأنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لـ 10حالات تعرضت لإصابات خفيفة ، دون وقوع خسائر فى الأرواح ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى ، مع تقديم الدعم اللازم لأصحاب المحال التجارية ، والعقارات السكنية.

وأشار محافظ أسوان، إلى إسهام منظومة الحريق الجديدة بالسوق السياحى لمواجهة تداعيات الحريق والحد من إمتداده إلى داخل السوق.

آثار-الحريق
آثار-الحريق

 

إطفاء-الحريق
إطفاء-الحريق

 

سيارات-الإسعاف-والمطافي-في-محيط-الحريق
سيارات-الإسعاف-والمطافي-في-محيط-الحريق

 

سيارة-المطافي-أمام-المول-المحترق
سيارة-المطافي-أمام-المول-المحترق

 







حريق فيله

حريق اسوان

سوق اسوان

حريق مول اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة