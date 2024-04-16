التحقيقات النهائية: تكييف وراء حريق شقة نجل فؤاد المهندس ولا شبهة جنائية

كتب كريم صبحى

كشفت التحقيقات النهائية عن عدم وجود شبهة جنائية فى حريق شقة نجل الفنان فؤاد المهندس فى منطقة الزمالك، وأن سبب الحريق من خلال تقرير المعمل الجنائ هو ماس كهربائى فى المكيف، حيث تركه نجل الفنان فى وضع تشغيل وعندما عاد تبين وجود حريق فى شقته.

كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض، لمكان الحريق للمعاينة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال نجل الفنان فؤاد المهندس.

وأصيب نجل الفنان فؤاد المهندس إثراندلاع حريق داخل شقة سكنية فى الزمالك، وعلى الفور تمت السيطرة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة نجل الفنان فؤاد المهندس فى الزمالك، وانتقلت سيارتى إطفاء إلي المكان، وتمت السيطرة علي الحريق فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.