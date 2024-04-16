البيئة: أذربيجان قبل استضافتها لـcop29 تبحث الاستفادة من تجربة مصر

كتبت منال العيسوي

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن دولة أذربيجان الدولة المستضيفة لقمة المناخ المقبلة cop29، تبحث توحيد الرؤي ودعم التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين لحماية البيئة، والاستفادة من التجربة المصرية لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ cop27

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد فى تصريحات خاصة، آلى لقاؤها مع مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية ، ورئيس مؤتمر المناخ التاسع والعشرين COP29 ، خلال تواجدها فى اجتماع الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبى، مؤكدة علي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، واستمرار التعاون لدعم العمل البيئي علي المستويات المحلية والإقليمية.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التجربة المصرية في تنظيم وإدارة مؤتمر المناخ السابع والعشرين ، تجربة ناجحة وملهمة، حيث تميزت مصر بربط البيئة بإحتياجات الإنسان الأساسية وحياته، سواء من خلال الجوانب الفنية والموضوعية للمؤتمر أو اللوجستية والهيكلية من أجل دعم العمل البيئي بالتعاون مع كافة الشركاء وكافة فئات المجتمع، إضافة لدور الشباب والمجتمع المدني في المؤتمر، و دعم مصر العمل التشاركي لحماية البيئة وهو ما انعكس خلال مؤتمر المناخ .