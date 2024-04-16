اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

البنتاجون: إيران أخفقت في تحقيق هدفها وهو إلحاق دمار بإسرائيل

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 09:21 م
البنتاجون: إيران أخفقت في تحقيق هدفها وهو إلحاق دمار بإسرائيل متحدث البنتاجون
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، البنتاجون أكد أن إيران أخفقت في تحقيق هدفها وهو إلحاق دمار بإسرائيل. 

وتابع البنتاجون أن أوستن أكد بوضوح أننا سندافع عن إسرائيل لكننا لا نريد صراعا إقليميا أوسع، ولا نريد رؤية حرب مع إيران لكننا سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية إسرائيل.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بات رايدر، أن إيران لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على إسرائيل.

وأكد المتحدث في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية،  أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع طهران، مضيفا أنه "سواء ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني أم لم ترد.. فهو أمر يجب على إسرائيل مناقشته واتخاذ قرار بشأنه".







حرب إيران واسرائيل

إيران وإسرائيل الآن

إيران تضرب إسرائيل اليوم

صواريخ إيران النووية

صواريخ إيران على إسرائيل

إيران وإسرائيل على الخريطة

أقوى صاروخ إيراني

إيران الآن مباشر

كم عدد صواريخ إيران

سبب ضرب ايران لاسرائيل

إيران

إسرائيل

إيران وإسرائيل

هجوم إيران

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

ايران وإسرائيل عاجل

ايران وإسرائيل حرب

ايران وإسرائيل حاليا

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الصادق

اليوم السابع بلس

حرب ايران وإسرائيل لايف

ايران وإسرائيل تويتر

حرب ايران وإسرائيل تويتر

طائرات مسيرة إيرانية

مسيرات إيرانية على اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة