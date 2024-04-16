اليوم السابع
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البترول البحرية تنهى أعمال سحب الخط البحرى بمشروع تنمية حقل غرب البرلس

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:23 ص
البترول البحرية تنهى أعمال سحب الخط البحرى بمشروع تنمية حقل غرب البرلس حقل بترول- أرشيفية
كتبت مروة الغول

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أعلنت شركة خدمات البترول البحرية إحدى شركات قطاع البترول ،إنهاء أعمال سحب الخط البحرى الجديد قطر 14 بوصة بمشروع تنمية حقل غرب البرلس للبترول (بتروويب) بموقع المشروع بمنطقة إدكو، والبدء فى اعمال انزال الخط البحري قطر 14 بوصة بطول 30 كم بواسطة الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج 11 وذلك إستمراراً لتنفيذ المخططات الإستراتيجية لشركة خدمات البترول البحرية إحدى شركات قطاع البترول خلال العام الجارى، وذلك الإلتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بالمشروعات المسندة بأعلى درجات الجودة، وذلك لأحد أهم المشروعات على الإطلاق مشروع تنمية حقل غرب البرلس البحري التابع لشركة غرب البرلس للبترول (بتروويب).

يذكر أنه قد تم إسناد المشروع لشركة خدمات البترول البحرية PMS للقيام بتنفيذ أعمال تركيب عدد 2 منصة بحرية وإنزال خطين بحريين أقطار 8  و14 بوصة وذلك بحقل غرب البرلس البحري  التابع  لشركة غرب البرلس للبترول (بتروويب).

وتستهدف شركة بتروويب من المشروع تعظيم إنتاجها من الغاز في حقل غرب البرلس البحري، ويأتي إسناد المشروع تأكيدا لنجاحات شركة خدمات البترول البحرية الأخيرة في المشروعات القومية البترولية الأخيرة.

 

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