"الاتصالات": 72.7% من مستخدمى الإنترنت يبحثون عن السلع والخدمات

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حجم استخدام التجارة الإلكترونية لدى أفراد الأسر المصرية، حيث بلغت نسبة الأفراد مستخدمي الإنترنت الذين يقومون بالبحث عن السلع والخدمات عبر الانترنت في 2022/2021 نحو %72.7 من مستخدمي الإنترنت مقارنة بنحو %63.3 في عام 2020/2019.
بينما بلغت نسبة الأفراد مستخدمي الإنترنت الذين يقومون بشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت في 2022/2021 نحو %50.1 مقارنة بنحو %17.8 في 2020/2019
السلع والخدمات التي تم شراؤها عبر الانترنت
بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت في شراء ملابس، أحذية وغيرها نحو %48.8 من إجمالي الأفراد الذين يقومون بالشراء عبر الانترنت، ونحو %29.7 يقومون بشراء منتجات الطعام، ونحو %28.3 يقومون باستخدام خدمات أوبر وكريم، و نحو %18 يقومون
بشراء مستحضرات التجميل، ونحو %13.8 من الأفراد يقومون بشراء الأدوية عبر الانترنت.
من جهة أخرى كشفت بيانات الوزارة أن نسبة الأفراد الذين يقومون بالشراء من الإنترنت ويفضلون وسيلة الدفع كاش عند الاستلام نحو: %98.4.
نسبة الأفراد الحاصلين على شهادة تعليم متوسط وفوق متوسط، الذين يقومون بالشراء عبر الإنترنت نحو %47.9.
نسبة الأفراد خارج قوة العمل الذين يقومون بالشراء عبر الانترنت نحو %41.9.
نسبة الأفراد في الفئة العمرية من 29-15 ويقومون بالشراء عبر الإنترنت نحو 42.5%.
أعداد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 بلغ 16.96 ألف متدرب.
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