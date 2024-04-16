الأمم المتحدة: الجنوب الأفريقي يواجه أسوأ حالات الجفاف منذ عقود

كتبت: هند المغربي

حذر تقرير للأمم المتحدة اليوم أن منطقة الجنوب الأفريقي تشهد واحدة من أسوأ حالات الجفاف منذ عقود، ويواجه الملايين انعدام الأمن الغذائي الشديد ونقص المياه، وسط أزمة مناخية متنامية تغذيها ظاهرة النينيو.

جاء ذلك علي خلفية الاجتماع الذي عقده الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنسق أزمة المناخ ومدير برنامج الأغذية العالمي؛ والأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير العام للمجموعة الأفريقية لمواجهة المخاطر (ARC)، وناقشوا خلاله الاستجابة لحالة الطوارئ الناجمة عن الجفاف لتقليل تأثيرها على حياة وسبل عيش الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفق التقرير الأممي أنه يواجه في الجنوب الأفريقي، نحو 20 مليون شخص الآن مستويات أزمة الجوع الحاد بسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو حيث تشكل الظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات تهديداً كبيراً لاقتصاد المنطقة حيث يعيش أكثر من 70 في المائة من السكان سبل عيشهم من خلال الأنشطة الزراعية.