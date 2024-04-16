الأقصر تعلن توريد 2375 كيلو قمح إلى بنكر إسنا مع بداية الموسم الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، عن بدء موسم توريد القمح الجديد 2024 في منتصف شهر إبريل الجارى، بتوريد 2375 كيلو قمح إلى بنكر إسنا جنوب المحافظة، حيث يستمر التوريد حتى منتصف شهر أغسطس القادم.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية لموسم حصاد وتوريد القمح المحلى، حيث تم اعتماد عدد لجنتين لاستلام الأقماح المحلية وهي بنكر وشونة إسنا وشونة وصومعة أرمنت والتي تصل السعة التخزينية لهم 34 ألف طن، بلجان معتمدة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر برئاسة عضو من مديرية التموين، وبالإشتراك مع الجهات المعنية وهي عضو هيئة سلامة الغذاء وعضو مديرية الزراعة وأمين الشونة ووزان معتمد .

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، في بيان صحفى، إنه مع بداية توريد موسم القمح تم توريد كمية 2375 كيلو جرام مع الساعات الأولى من بداية التوريد ببنكر إسنا، حيث ناشدت مديرية التموين كافة المزارعين بتوريد كميات القمح المنتجة لديهم والالتزام بالضوابط الخاصة بتوريد القمح، وكذلك ضرورة إبلاغ غرفة عمليات المديرية بأي معوقات للتعامل الفوري معها.

وكان قد قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أسعار توريد الأقماح المحلية لعام 2024 بالنسبة لأردب القمح زنة 150 كيلو جرام للأردب الواحد، طبقاً لنظافة القمح المورد بنحو 2000 جنيه للأردب نظافة 23.5 قيراط و1950 جنية للنظافة 23 قيراط و 1900 جنية للنظافة 22.5 قيراط، وشددت الوزارة على أن يكون استلام قيمة التوريد فى أقل من 48 ساعة من الاستلام للقمح من المزارعين.



الأقصر تعلن توريد 2375 كيلو قمح إلى بنكر إسنا



توريد 2375 كيلو قمح إلى بنكر إسنا مع بداية موسم التوريد بالأقصر



توريد 2375 كيلو قمح إلى بنكر إسنا مع بداية موسم التوريد