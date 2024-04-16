اعرف أسباب نزيف السرة عند الطفل حديث الولادة .. طبيب متخصص يوضح

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن هناك أسباب عديدة وراء النزيف الذى قد يحدث عند الأطفال حديثى الولادة من بينها نقص فيتامين ك ونقص الصفائح الدموية.

وأوضح أن التشخيص الدقيق للطفل يساعد فى سرعة علاجه، مع ضرورة مراجعة التاريخ المرضى للعائلة، مضيفا أن هناك أسباب أخرى وراء نزيف حديثى الولادة منها نقص الصفائح الدموية.

وأشار إلى أن نقص الصفائح الدموية مرض قد ينتقل من الأم إلى الجنين عن طريق المشيمة وقد يسبب أعراضًا مثل نزيف السرة والأنف والفم وبقع زرقاء في جسم الطفل حديث الولادة.

ما هو نقص الصفائح الدموية عند حديثي الولادة؟

وفقا لموقع جامعة روشيستر الامريكية فإن نقص الصفيحات يعني أن الطفل حديث الولادة ليس لديه ما يكفي من الصفائح الدموية في دمه، والصفائح الدموية هي خلايا الدم التي تساعد على تجلط الدم وهى مصنوعة في نخاع العظام.

ما الذي يسبب نقص الصفيحات عند حديثي الولادة؟

قد يحدث نقص الصفيحات عندما لا ينتج الطفل ما يكفي من الصفائح الدموية، أو عندما تكون الصفائح الدموية محاصرة في مكان ما في الجسم (مثل جلطات الدم)، أوعندما تتحلل الصفائح الدموية في وقت مبكر جدًا.



قد يكون سبب تكوين عدد قليل جدًا من الصفائح الدموية هو مشاكل في ضغط دم الأم، مثل تسمم الحمل. وهذا يحد من تدفق الدم إلى الطفل ويمنع نخاع عظم الطفل من إنتاج ما يكفي من الصفائح الدموية.



وفي حالات أقل، قد يكون سببه التهابات في نخاع عظم الطفل أثناء وجوده في الرحم. ومن الأمثلة على ذلك الحصبة الألمانية أو مرض الزهري. بعض الأدوية التي تتناولها الأم أو تعطى للطفل يمكن أن تؤثر أيضًا على نخاع العظام وتقلل من عدد الصفائح الدموية. كما تؤدي بعض الاضطرابات الوراثية النادرة أيضًا إلى انخفاض عدد الصفائح الدموية.

سبب آخر لنقص الصفيحات هو عندما يقوم الجهاز المناعي للأم بتكوين أجسام مضادة ضد الصفائح الدموية لدى الطفل، وهذا يتسبب في انهيار الصفائح الدموية في وقت مبكر جدًا، بعض الأطفال الذين يعانون من مرض شديد، وخاصة أولئك الذين يحاولون مكافحة العدوى، سوف يتحللون أو يستخدمون الصفائح الدموية بسرعة أكبر، بسبب مرضهم.

من هم الأطفال المعرضون لخطر نقص الصفيحات؟

هذه الحالة نادرة عند الأطفال، لكن من المرجح أن يعاني الطفل من مشاكل في الصفائح الدموية إذا كان:

مولود مبكرا مع انخفاض الوزن عند الولادة جدًا

الحاجة إلى التواجد في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بسبب المرض

ما هي أعراض نقص الصفيحات عند حديثي الولادة؟

يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

كدمات أو بقع حمراء صغيرة على الجلد

نزيف في أجهزة الجسم الأخرى