ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 33 ألفا 843 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33843 شهيــدًا، وإصابة 76575.
أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شــهيدًا و110 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33843 شهيــدًا، وإصابة 76575.
أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شــهيدًا و110 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.
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