اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 12:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 33 ألفا 843 شهيدا

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 12:02 م
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 33 ألفا 843 شهيدا شهداء غزة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33843 شهيــدًا، وإصابة 76575.

أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شــهيدًا و110 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.







غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

غزة

اسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال

شهداء غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة