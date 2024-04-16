ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والعواصف وصواعق البرق فى باكستان لـ 41 قتيلا

إسلام أباد (أ ش أ)

أعلن مسئولون فى باكستان ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والعواصف وصواعق البرق فى جميع أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية إلى 41 قتيلًا.

وحذرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى باكستان، حسبما نقلت قناة تشانيل نيوز آشيا في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، من احتمالية حدوث انهيارات أرضية وفيضانات بسبب توقعات بهطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وشهد إقليم البنجاب سقوط أكبر عدد من الضحايا، حيث لقي 21 شخصًا مصرعهم بسبب صواعق البرق بين يومي الجمعة والأحد الماضيين.

أما في إقليم بلوشستان فقد أصدرت السلطات أوامر بإغلاق المدارس لمدة يومين بسبب مياه الأمطار الغزيرة، وهو ما أدى إلى تأخير عودة الطلاب بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وكان رئيس الوزراء شهباز شريف قد أصدر في وقت سابق أوامر للسلطات بتقديم مساعدات إغاثة في المناطق التي هطلت عليها الأمطار بغزارة كما أعرب عن قلقه إزاء الأضرار الناجمة عن الأمطار وعن حزنه لسقوط ضحايا.