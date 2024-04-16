احتجاجات حاشدة فى أمريكا لدعم فلسطين والمتظاهرون يغلقون الطرق والجسور

كتبت ريم عبد الحميد

شهدت العديد من المدن الأمريكية الكبرى احتجاجات لدعم فلسطين، حيث قام المحتجون خلالها بعرقلة الطرق فى ولايات إيلينوى وكاليفورنيا ونيويورك ومنطقة شمال غرب المحيط الهادى، مما أسفر عن وقف الانتقال مؤقتا إلى بعض المطارات الأكثر ازدحاما فى الولايات المتحدة، وغلق جسور جولدن كايت وبروكلين وطريق سريع مزدحم على الساحل الغربى، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

فى مدينة شيكاغو، قام المتظاهرون بتشبيك أذرعهم وعرقلوا طرق مؤدية إلى مطار أوهير الدولى فى السابعة صباحا فى المظاهرة التي قالوا إنها جزءا من حصار اقتصادى عالمى لتحرير فلسطين، بحسب ما قالت رفقة فالانيه، أحد المنظمين.



تعطل المرور بسبب الاحتجاجات

وتعطلت حركة المرور لساعات فى منطقة خليج سان فرانسيسكو بعدما أغلق المتظاهرون كل طرق المارة والسيارات والدراجات على جسر جولدن جايت، وقيدوا أنفسهم بالسلاسل إلى براميل سعة 55 جالون مملوءة بالأسمنت عبر الطريق السريع 880 فى أوكلاند. بينما أعاق المتظاهرون فى بروكلين المرور المتجه إلى مانهاتن على جسر بروكلين. وفى يوجين بولاية أوريجون، أغلق المتظاهرون الطريق السريع 5 داخل الولاية وأوقفوا المرور على الطريق السريع الرئيسة لمدة 45 دقيقة تقريبا.



وقال المتظاهرون إنهم اختاروا مطار أوهير لأنه واحدا من أكبر المطارات، ودعوا خلال احتجاجهم إلى وقف إطلاق النار فى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشارت وكالة أسوشيتدبرس إلى أن الاحتجاجات المناهضة للحرب اندلعت بشكل شبه يومي فى شيكاغو منذ السابع من أكتوبر، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 33.700 فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة فى قطاع غزة.

وحذر مطار اوهير المسافرين عبر منصة إكس بضرورة أخذ وسائل نقل بديلة، مع تعطل السفر بالسيارات بسبب الاحتجاجات.