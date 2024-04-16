إعلام القاهرة تطلق المؤتمر الدولى لمناقشة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مايو

محمد صبحى

تطلق كلية الإعلام جامعة القاهرة المؤتمر العلمى الدولى التاسع والعشرين "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية" 5 - 6 مايو 2024، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

تدور محاور المؤتمر حول مناقشة عدد من القضايا الهامة بشأن دور الإعلام فى التحول للاقتصاد الأخضر، وتتضمن المحاور أولاً: الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ويضم الإعلام ورؤية مصر للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتناول الإعلامي للجهود الدولية في تحقيق الاقتصاد الأخضر، والإعلام وإبراز جهود الحكومات نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتجارب والنماذج الإعلامية الرائدة في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الرصد الإعلامي لنماذج المدن الجديدة المتحولة نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، الإعلام وتهيئة الجمهور للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، الرصد الإعلامي للمشروعات القومية في مجال الموارد المائية، التناول الإعلامي لقضايا الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق: نحو رؤية تكاملية.

ويضم المحور الثاني الإعلام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية الإعلام ورصد قضايا التغير المناخي كالاحتباس الحراري وإزالة الغابات وحرائقها وتأثيراتها، الإعلام والمسئولية الاجتماعية لتوعية الجمهور بمخاطر التغيرات المناخية، الإعلام وتعزيز مشاركة الأكاديميين والممارسين في حل قضايا التغيرات المناخية، التناول الإعلامي لدور المؤسسات الحكومية والمدنية في حل قضايا المناخ، التغطية الإعلامية للمؤتمرات العربية والعالمية المتعلقة بقضايا المناخ، دور الإعلام فى رصد وتناول قضايا التغير المناخي من حيث (التخفيف/ التكيف/التمويل).

فيما يضم المحور الثالث الإعلام ودوره فى تشكيل الوعي البيئي، والتوعية بمخاطر التغيرات البيئية: الإعلام وإبراز جهود الدولة في مجال قضايا البيئة، دور الإعلام في تعزيز جهود الأكاديميين والممارسين في حل قضايا التغيرات البيئية، التناول الإعلامي لجهود الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في حل قضايا البيئة، التحديات والتهديدات التى تواجه الإعلام في مجال التوعية البيئية، الإعلام البيئي الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، رؤى استراتيجية لتطوير الإعلام البيئي، ويضم المحور الرابع القائمون بالاتصال في مجال الإعلام البيئي: أدوار القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، تأهيل وتدريب القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي، رؤية القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي نحو استراتيجيات تطوير الإعلام البيئي في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، الضغوط المهنية والمجتمعية الواقعة على القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي.