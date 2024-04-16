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إصابة 3 إسرائيليين فى انفجار مسيرة أطلقت من لبنان قرب كريات شمونة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 02:02 م
إصابة 3 إسرائيليين فى انفجار مسيرة أطلقت من لبنان قرب كريات شمونة عناصر جيش الاحتلال
كتب سمير حسنى

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أفاد إعلام إسرائيلي، بإصابة 3 إسرائيليين في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان قرب كريات شمونة.

من جانبه، قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سنرد على الهجوم الإيراني في الوقت وبالطريقة اللذين نختارهما"، نقلا عن القاهرة الإخبارية.







جيش الاحتلال

كريات شمونة

هجوم ايران

الاحتلال الاسرائيلي

اليوم السابع بلس




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