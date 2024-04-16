إصابة 3 إسرائيليين فى انفجار مسيرة أطلقت من لبنان قرب كريات شمونة

كتب سمير حسنى

أفاد إعلام إسرائيلي، بإصابة 3 إسرائيليين في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان قرب كريات شمونة.

من جانبه، قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سنرد على الهجوم الإيراني في الوقت وبالطريقة اللذين نختارهما"، نقلا عن القاهرة الإخبارية.