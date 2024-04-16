إصابة شخصين ونفوق رؤوس ماشية فى حريق أحواش بكوم أمبو

أسوان - عبد الله صلاح

شب حريق، مساء اليوم، الثلاثاء، فى أحواش للماشية بمنطقة البيارة التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، مما أسفر عن إصابة شخصين ونفوق عدد من رؤوس الماشية.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق فى أحواش للماشية بمنطقة البيارة التابعة لمركز كوم أمبو، ووجه مدير الأمن الحماية المدنية الدفع بسيارات إطفاء إلى موقع الحريق، لإخماد النيران.

وأسفر الحريق، عن إصابة شخصين كانا يحاولان السيطرة على النيران، وأصيبا باختناقات وتم إسعافهما، بجانب نفوق عدد من رؤوس الماشية جارى حصرها، وتم إخطار النيابة للتحقيق وتحديد سبب الحريق.

يشار إلى أن محافظة أسوان، شهدت اليوم، حريق هائل فى مول تجارى بمدينة أسوان، مما أسفر عن احتراق 65 محلاً تجارياً وإصابة 10 أشخاص، وسيطرت الحماية المدنية على الحريق بعد الدفع بعشر سيارات إطفاء للمكان.