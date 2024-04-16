اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 06:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تناقش مع واشنطن تعزيز الدفاعات العسكرية

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 05:00 ص
أوكرانيا تناقش مع واشنطن تعزيز الدفاعات العسكرية الوضع فى أوكرانيا
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك،  الاثنين مع وفد من شركة الدفاع الأمريكية (لوكهيد مارتن) برئاسة نائب رئيسها ريمون بيسيلي وناقشا سوياً الدفاعات الأوكرانية.


وبحسب التقرير، الذي أوردت وكالة أنباء "يوكراينفورم" اليوم، أن يرماك أثنى على ممثلي إحدى شركات الدفاع الرائدة في العالم على دعم أوكرانيا في هذه اللحظة الحاسمة لاستقلالها. وتحدث يرماك أيضاً عن "عواقب القصف الروسي الأخير للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، ولا سيما الوضع الخطير في خاركيف والمنطقة".


وشدد يرماك على أمل أوكرانيا في أن يصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا مهما بشأن حزمة الدعم في أقرب وقت ممكن. وأشار يرماك أيضًا إلى أن إحدى أولويات أوكرانيا اليوم هي زيادة إنتاجها الدفاعي، من خلال التعاون مع الشركات الأمريكية.







اوكرانيا

الولايات المتحدة

الدفاعات العسكرية فى اوكرانيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة