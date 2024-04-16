أمين عهدة بمكتب بريد بأسوان وراء اختلاس 11 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضى

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن الادعاء بسرقة مبلغ مالى من داخل مكتب بريد بأسوان.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات أو محاضر محرر فى هذا الشأن، بالانتقال لمكتب البريد المشار إليه تم التقابل مع "مسئول بهيئة بريد أسوان" وقرر بقيام أمين العهده بمكتب البريد "محل الواقعة" بإبلاغه اكتشافه سرقة مبلغ مالى من عهدته حوالى "11,5 ألف جنيه" من داخل المكتب، واتهامه الأخير باختلاسه المبلغ من عهدته.

تم ضبط "أمين العهدة" المذكور، وبمواجهته أقر بقيامه باختلاس المبلغ المُشار إليه، وافتعاله واقعة السرقة خشية افتضاح أمره، وأرشد عن المبلغ المالى.