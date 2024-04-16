اليوم السابع
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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-4-2024 أمام الجنيه المصري

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:20 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-4-2024 أمام الجنيه المصري عملات - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-4-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري ، حيث سجل سعر الدولار 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.50 جنيه للشراء، و51.73 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.58 جنيه للشراء.

48.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.50 جنيه للشراء.

51.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.28 جنيه للشراء.

60.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.94 جنيه للشراء.

12.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

156.91 جنيه للشراء.

158.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.23 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.32 جنيه للشراء.

13.34 جنيه للبيع.







البنك المركزى

المصرف العربى الدولى

سعر الدولار اليوم cib

سعر الدولار cib

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار

البنك المركزي

اسعار الدولار في البنوك




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