6 معلومات اعرفها عن المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"

كتبت ـ منال العيسوى

وزارة البيئة أعلنت استمرار تنفيذ فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، ونظمت مسابقة ماراثون رياضي بمشاركة العديد من الجامعات منها جامعات "العريش، السويس، بورسعيد، قناة السويس"، وحوالى 350 متسابقا ومتسابقة، لمسافة 5 كيلو مترات تقريبا، بهدف نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.



خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن المسابقة ومتى بدأت والى متى تستمر .

1- مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا تتم بالتعاون بين وزارة البيئة و إحدى الشركات المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، وبالتنسيق مع والمجلس الأعلى للجامعات، وأيضا وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

2- مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا تستهدف طلبة الجامعات، فى 20 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.

3- مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا تستهدف توزيع (1000) دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين بالمسابقة.

4-مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا تتضمن عددا من الأنشطة والندوات التثقيفية التوعوية، وأبحاث علمية في مجالات التنمية المستدامة، وإتاحة فرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة .

5- مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا تشمل أيضا تنفيذ مسابقة مشروع في مجال ريادة الأعمال، على أن تكون المشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء، وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة تكون أنظف وأقدر على إنقاذ الموارد البيئية للحد من التلوث والتدهور البيئى.

6-مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا تم إطلاق المرحلة الأولى منها قبل استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 .

7- شارك فى المرحلة الأولى من مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا 6 جامعات بجنوب الصعيد، والإسكندرية، ودمنهور، ومطروح والمنصورة ودمياط، وطنطا، وكفر الشيخ والقاهرة، وعين شمس، وحلوان، وبنها، والمنوفية.