وزارة الصحة تكشف 7 خدمات طبية في مجال علاج الأمراض الجلدية مجانا

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خدمات تشخيص الأمراض الجلدية والتناسلية بواسطة الذكاء الاصطناعة عن بعد للحالات المترددة بواسطة أحدث جهاز فى العالم لتصوير الجلد للكشف المبكر عن سرطانات الجلد، وتشخيص وتوثيق الأمراض الجلدية ومتابعة العلاج، وكذلك تشخيص مشاكل تساقط الشعر، وقياس شدة مرض الصدفية واستخدامات أخرى متعددة ومتنوعة، مشيرًا أن الوحدة تُعد الأولى فى مصر لتشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الصناعي.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية "الحوض المرصود افتتح معمل الديرماتوباثولوجى المزود بعشرين ميكروسكوب ووحدة تحضير انسجة الجلد، لافتاً أن المركز أصبح مجهزاً لتدريب الديرماتوباثولوجى على مستوى الجمهورية.



وقال إنه من المقرر إجراء الكشف عن بُعد للأمراض الجلدية والتناسلية وربطه بكل محافظات الجمهورية ، وستكون مستشفى القاهرة للجلدية والتناسلية المركز الرئيسي، كما سيتم تنظيم العمل بالمستشفى من خلال ميكنة شباك التذاكر وملفات المرضى..



جدير بالذكر أن المستشفى تأسست عام 1903 وتضم 69 عيادة ومعملين تشمل العيادات الخارجية والليزر والعلاج الضوئي، وقاعة محاضرات كبرى، بالإضافة إلى وحدة التصوير الوحيدة في مصر التى تعمل بالذكاء الاصطناعي ووحدة جراحات الجلد ووحدة التشخيص عن بُعد.