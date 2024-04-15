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وزارة الزراعة: استمرار معرض الوزارة للسلع الغذائية فى الدقى

الإثنين، 15 أبريل 2024 02:29 م
وزارة الزراعة: استمرار معرض الوزارة للسلع الغذائية فى الدقى وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من اليوم طرح السلع الغذائية فى معرضها بالدقى بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، في إطار المتابعة المستمرة لجهود خفض اسعار السلع ودعم المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى المسئولين عن المعرض بضرورة التيسير على المواطنين، والاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الاساسية، وبأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة أن يلمس المواطن التغير في الأسعار، نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لدعم المصدرين والمستوردين، والتجار والصناع، وتوفير العملة الصعبة، لافتا الى أهمية ان يشارك الجميع في تحقيق انخفاض جوهري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

يشار الى أن  وزير الزراعة، قرر استمرار المعرض لفترة ما بعد شهر رمضان، حيث وجه كافة العارضين من الوزارة والقطاع الخاص، بمد فترة المعرض، وذلك نتيجة لما تلاحظ من إقبال كبير على المعرض، ورغبة عدد كبير من المواطنين، ومساهمة وزارة الزراعة في دعم المواطن والمستهلك.

ويقام معرض خير مزارعنا لأهالينا، في نسخته الخامسة هذا العام، تحت شعار " في حب مصر نلتقي"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساحة 1500م، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، بمشاركة اكثر من 70 عارض من القطاعين الحكومي والخاص، ومتوافر به اكثر من 200 سلعه ومنتج غذائي بتخفيضات كبيرة.







وزارة الزراعة

خير مزارعنا لاهالينا

معرض وزارة الزراعة

الزراعات المحمية



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