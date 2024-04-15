وزارة التعليم: حضور المراجعات لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية اختياري

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المراجعات النهائية المجانية التى توفرها الوزارة لطلاب الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية ليست إجبارية على للطلاب ولكنها لمن يرغب، موضحة أن الطالب له مطلق الحرية فى الاشتراك فيها من عدمه، متابعة أنه سيتم توفير أماكن مجهزة للطلاب على مستوى كل إدارة تعليمية، وهدف المراجعات مساعدة الطلاب غلى تحقيق نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى، وأيضا تخفيفا من على كاهل الأسرة المصرية، خاصة أن الثانوية العامة تكلف أولياء الأمور مبالغ ضخمة وأيضا استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية والثانوية العامة التى تبدأ 10 يونيو المقبل.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر الكتاب الدوري رقم (١٣) بتاريخ 15 أبريل 2024 بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك فى ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب.

ونص الكتاب الدورى على تكليف مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل الجاري، مع موافاة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي.

ووجه الدكتور رضا حجازي بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين المشار إليهما، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام وتحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، مع تهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، وإرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.

ووجه الوزير أيضا بالالتزام بتقديم تقرير يومي مجمع عن سير المراجعات بكل مديرية تعليمية؛ متضمنًا كافة التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين، مؤيدًا بصور وفيديوهات توثيقية، إلى الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة، إضافة إلى تحديد المعلمين المتميزين على مستوى كل مديرية، من واقع التقارير والإحصاءات الخاصة بالمراجعات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام.