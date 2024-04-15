ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى بمحافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي بمحافظة البحيرة.

وتأتي مواعيد الامتحانات وفقا للخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من يوسف الديب، وكيل الوزارة التربية والتعليم بالبحيرة.



وجاءت مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:-

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى الإثنين 13 مايو 2024.

الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام من الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى الإثنين 13 مايو 2024.

الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من الأربعاء 8 مايو 204 وحتى الإثنين 13 مايو 2024.

الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الثلاثاء 14 مايو 2024 وحتى الخميس 23 مايو 2024.

الصفوف الأول والثاني الثانوي العام من الثلاثاء 14 مايو 2024 وحتى الخميس 23 مايو 2024.

الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من الأربعاء 8 مايو 204 وحتى الخميس 16 مايو 2024.

الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات من الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى الخميس 16 مايو 2024.

الشهادة الإعدادية للمكفوفين من الأربعاء 15 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 21 مايو 2024.

الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأربعاء 15 مايو 2024 وحتى الإثنين 20 مايو 2024.

الشهادة الإعدادية العامة من الأربعاء 15 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 21 مايو 2024.

الشهادة الإعدادية المهنية من الأربعاء 15 مايو 2024 وحتى الإثنين 20 مايو 2024.



