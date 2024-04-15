موعد تقييم الطلاب فى المهام الأدائية للترم الثانى.. تعرف على التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية، أنه سيتم تقييم الطلاب فى صفوف النقل بالمواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع بالنسبة لطلاب مدارس اللغات بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يتم عقد تقييم للطلاب فى المهام الأدائية فى نفس مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى المقرر لها خلال الفترة من 8 حتى 23 مايو المقبل.

وأوضحت أنه يتم تقييم الطلاب فى المهام الادائية من خلال معلم الفصل وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام خلال اليوم الدراسى وفقا لظروف كل مدرسة على حدة، كنا يتم تقييم تلاميذ الصف الخامس الابتدائى فى المهام الأدائية كجزء أصيل ومهم فى عملية التقييم ويؤديها الطالب من خلال مهام وأنشطة وليست اختبارات بالشكل المتعارف عليه.

وأوضحت أنه مخصص للمهام الأدائية 35 درجة موزعه بواقع 5 درجات للتخطيط الجيد من قبل الطالب و 5 درجات لجدية العمل فى تنفيذ المهمة و25 درجة للمنتج النهائى الذى يعبر عن مدى اكتساب الطالب لنواتج التعلم المطلوبة من المنهج والذى ينفذها من خلال هذا المنتج ويكون تنفيذ المهام الأدائية كتابة أو رسما أو مخططا، وأن التلميذ تدرب عليها كثيرا أثناء الدراسة، وهى عبارة عن أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسى وتتم تحت إشراف معلم المادة، و تقدم المهام الادائية دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها فى زمن قدره حصتان دراسيتان.

وشددت المديريات على أنه تتصف المهام الأدائية بالوضوح وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم التلميذ على ضوئه، و يتم تنفيذ المهمة داخل الفصل حيث يقوم المعلم بتوزيع عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسى على طلابه، ويختار الطالب واحدة منها بحيـث ينتهـى منهـا خلال الفترة المحددة مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه فى اختيـار المهـام المناسبة لميولهم.