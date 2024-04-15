موسكو: محطات "ستارلينك" من بين الأهداف العسكرية الروسية فى أوكرانيا

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أعلن قائد قوات الحرب الإلكترونية الروسية يوري لاستوشكين، أن إنجازات المجمع الصناعي العسكري الروسي تسمح برصد وضرب محطات "ستارلينك" في أوكرانيا.



وقال لاستوشكين - لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين إن "مسألة شرعية نقل التكنولوجيا التجارية لأحد الأطراف المتحاربة هو استمرار لموضوع المعايير المزدوجة ونفاق السياسة الدولية للولايات المتحدة".



وأضاف أن "استخدام الترددات التجارية، الذي يتعارض مع الالتزامات الدولية، يخلق صعوبات معينة".



يُذكر أن "ستارلينك" هي شبكة فضائية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت في أنحاء العالم، يمتلكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي أعلن في أكتوبر 2023 أن شركته SpaceX لم تعد قادرة بعد على دفع تكاليف خدمات "ستارلينك" في أوكرانيا بسبب ارتفاع النفقات.



في سياق ذي صلة، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف، حالة تأهب لغارات جوية على المدينة.



وقال رازفوجاييف - على قناته في "تليجرام"، بحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الاثنين - "نعلن حالة تأهب لغارات جوية على المدينة، وننصح السكان أثناء إعلان الإنذار بالتوجه إلى الملاجئ أو اتخاذ الإجراءات الأمنية في المنازل".



وأضاف: "لقد توقفت وسائل النقل العام البحري والبري عن الحركة"، مشيرا إلى أنه "قبل وقت قصير من إعلان حالة تأهب لغارات جوية على المدينة، أُغلق جسر القرم أمام المركبات".