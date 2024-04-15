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مواعيد تخفيف الأحمال بمناطق الدقى والمهندسين وبشتيل والوراق وأوسيم

الإثنين، 15 أبريل 2024 06:49 م
مواعيد تخفيف الأحمال بمناطق الدقى والمهندسين وبشتيل والوراق وأوسيم انقطاع الكهرباء
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة عن جداول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بمناطق الدقي والمهندسين وبشتيل والوراق وأوسيم والبراجيل والقومية وأجزاء من إمبابة والمنيرة، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ5 عصرًا، لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة، وذلك على النحو التالى:

 

 

البراجيل والعجوزة
البراجيل والعجوزة

 

المهندسين والعجوزة
المهندسين والعجوزة

 

المهندسين وإمبابة
المهندسين وإمبابة

 

الوراق وإمبابة
الوراق وإمبابة

 

الوراق وبشتيل
الوراق وبشتيل

 

بشتيل والدقى
بشتيل والدقى

 

بشتيل والمهندسين
بشتيل والمهندسين

 

مناطق أوسيم والوراق
مناطق أوسيم والوراق

 







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