اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مندوب روسيا بالأمم المتحدة: منطقة الشرق الأوسط قد تنزلق لحلقة مفرغة من العنف

الإثنين، 15 أبريل 2024 01:25 م
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: منطقة الشرق الأوسط قد تنزلق لحلقة مفرغة من العنف فاسيلى نيبينزيا
نيويورك (أ ش أ)

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حذر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، من خطر تزايد رقعة الصراع فى منطقة الشرق الأوسط، وأنها قد تنزلق إلى حلقة مفرغة من الهجمات المتبادلة والعنف، مؤكداً أهمية أن يبذل المجتمع الدولى كافة الجهود اللازمة لتهدئة الوضع .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حث السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، إسرائيل على أن تحذو حذو طهران وترفض ممارسة الاستخدام الاستفزازي للقوة في الشرق الأوسط، وقال إن موسكو حذرت في أعقاب الهجوم الذي شنته إسرائيل على مقر القنصلية الإيرانية في دمشق من أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة ليس فقط ضد دولتين ذواتي سيادة مثل إيران وسوريا، وليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن في أي مكان في العالم.

وأكد نيبينزيا خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، أن الهجوم على التمثيل الدبلوماسي هو بمثابة عمل عسكري بموجب القانون الدولي .

من جهته، قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن "نظام الاحتلال الخارج عن القانون" ارتكب العديد من الجرائم الفظيعة ضد الشعب الإيراني من مسؤولين وعلماء ومدنيين، وأعمال تخريب ضد بنية بلاده التحتية النووية السلمية في السنوات الأخيرة، وأطلق تهديدات صريحة باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة عضو ذات سيادة في الأمم المتحدة.

وقال إيرواني إن "هذا النظام الإرهابي مسؤول عن جميع الأعمال الإجرامية والإرهابية المرتكبة ضد إيران ويجب أن يتحمل العواقب".

وذكر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده حذرت مرارا وتكرارا من تداعيات "الأنشطة الخبيثة للنظام الإسرائيلي" على السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وأضاف: "لقد مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس.. والآن حان الوقت لكي يتحمل نظام الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقبه.. ولا يمكن لهذا النظام أن يتهرب من المساءلة".







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