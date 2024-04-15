اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصر والكاميرون تبحثان استعدادات عقد الجولة السابعة للجنة المشتركة

الإثنين، 15 أبريل 2024 10:04 ص
مصر والكاميرون تبحثان استعدادات عقد الجولة السابعة للجنة المشتركة وزارة الخارجية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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بحثت سفيرة مصر فى الكاميرون السفيرة داليا فايز، مع سكرتير عام الرئاسة الكاميرونية فيرنانند نجوه نجوه، آفاق التعاون بين البلدين والاستعدادات الجارية لعقد الجولة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين.

تناول اللقاء فرص تسجيل الدواء المصرى فى الكاميرون، والتعاون في المجالين الصحي والدوائي، فضلا عن مجالات التعاون الأخرى كالعدل والتبادل التجاري.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، اليوم الاثنين، أن سكرتير عام الرئاسة الكاميرونية حرص من جانبه على نقل تحيات الرئيس الكاميروني للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديم الشكر على مشاركة مصر في العيد القومي الحادي والخمسين لبلاده، التي ستظل مشاركتها علامة مميزة.







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