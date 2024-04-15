مصرع طالبين وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية ـ فتحية الديب

لقى طالبان مصرعهما، فيما أصيب آخر بنزيف بالمخ واشتباه كسر بالفخذ الأيسر؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق ديرب نجم - صفط زريق بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب والجثمانين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول كلا من: "يوسف أشرف" 22 عاما، طالب، و"السيد حسام" 18 عاما، طالب، مقيمان بمركز ديرب نجم، جثث هامدة، و"محمد أشرف" 18 عاما، مقيم بمركز ديرب نجم، مصابا بنزيف بالمخ واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب ونقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصاب ووفاة المتوفين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق ديرب نجم - صفط زريق بمركز ديرب نجم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثامين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.