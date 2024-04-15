مسؤول أمريكي: 5 صواريخ إيرانية باليستية أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "ABC عن مسؤول أمريكي: 9 صواريخ إيرانية على الأقل اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأصابت قاعدتين جويتين".

وأضاف المسؤول الأمريكي: 5 صواريخ باليستية أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية مما أدى إلى إتلاف طائرة نقل من طراز سي-130.

نفذت إيران مساء أول أمس السبت، هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.