مديرية تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات المهام الأدائية

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، عن بدء امتحانات المهام الأدائية وكذلك امتحانات المواد خارج المجموع والمواد العملية لجميع المراحل التعليمية.

وتبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية ، مع مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين .

واوضحت المديرية الاتى:

-وضع الإمتحانات مسئولية الموجهبن الأوائل .

-يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء الإمتحانات

-اتباع كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات العامة وحالات الدمج طبقاً للقرار (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧ .



مديرية التربية والتعليم بالقاهرة



