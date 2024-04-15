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مديرية تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات المهام الأدائية

الإثنين، 15 أبريل 2024 12:17 م
مديرية تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات المهام الأدائية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، عن بدء امتحانات المهام الأدائية وكذلك امتحانات المواد خارج المجموع والمواد العملية لجميع المراحل التعليمية.

وتبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية ، مع مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين .

واوضحت المديرية الاتى:

-وضع الإمتحانات مسئولية الموجهبن الأوائل .
-يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء الإمتحانات
-اتباع كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات العامة وحالات الدمج طبقاً للقرار (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧ .

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة


 







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