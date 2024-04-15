محافظ قنا: خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة 40%.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة 40 %، بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر في الأسواق، لأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي.

وأضاف الداودي، بأنه تم التنبيه علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للخبز السياحي مع تخفيض أسعار الخبز بنسبة 40 % ( الفينو و العيش البلدى السياحي)، موجها مديرية التموين بشن حملات صباحيه ومسائية لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز والتأكد من توافر الخبز بجوده وكميات للمواطنين.

وأشار محافظ قنا، إلي أن الحملات أسفرت عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مغلقه بدون إذن مسبق، و 16 محضر عدم الإعلان بالأسعار، بالإضافة إلى تحرير محاضر لأصحاب المخابز السياحية المخالفين، حيث كانت المخالفات عباره عن العمل بدون ترخيص وضبط كمية من الدقيق البلدي داخل مخبز سياحي محظور التداول، وضبط 18 جوال دقيق فاخر مجهول المصدر وضبط 5 أجولة دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحي).