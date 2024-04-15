محافظ جنوب سيناء يبحث مع المجموعة الاقتصادية عددا من الموضوعات المالية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

بحث اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء عددا من الموضوعات المالية، منها الارتباطات المالية والمستحقات للمشروعات، كما بحث مشروعات الإسكان الجديد بالمحافظة، ومشروع جرين شرم.

وتم خلال الاجتماع عرض نسب تنفيذ المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 والتي بلغت نسب تنفيذها 85%.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس الاستشاري كرم معوض، مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات، ومدير عام الإسكان، ورئيس قطاع مياه الشرب ومديري الشؤون المالية، والشؤون القانونية، صندوق تنشيط السياحة، والاستثمار، والتخطيط العام، والحسابات، والموارد البشرية، ومركز معلومات شبكات المرافق، والمعنيين.