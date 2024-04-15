محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لجميع الصفوف

كتبت – مرام محمد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 ( الدور الأول ) كما يلي :-

- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائى، عام و فصل واحد و مكفوفين و صم و ضعاف سمع، تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء 15/5/2024.

- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائى، عام و فصل واحد و مكفوفين و صم و ضعاف سمع، والسابع، صم و ضعاف سمع تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء 15/5/2024.

- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائى، عام و فصل واحد و مكفوفين و صم و ضعاف سمع ، والثامن ، صم و ضعاف سمع، تبدأ من الخميس الموافق 9/5/2024 حتى يوم الخميس 16/5/2024.

- صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الاول الاعدادى ،العام والمهنى والصم والمكفوفين، تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء 15/5/2024.

- صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الثانى الإعدادى، العام والمهنى والصم والمكفوفين، تبدأ من الخميس الموافق 9/5/2024 حتى يوم الخميس 16/5/2024.

-الشهادة الإعدادية ( العامة ، المهنية ، المكفوفين ، الصم ) تبدأ يوم السبت الموافق 18/5/2024 الى يوم الخميس الموافق 23/5/2024.

- الصف الأول الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الاربعاء 15/5/2024.

- الصف الثانى الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) يبدأ من يوم الخميس الموافق 16/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024.

- الصف الأول الثانوى (للمكفوفين) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الثلاثاء 14/5/2024.

- الصف الثانى الثانوى (للمكفوفين) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 15/5/2024 إلى يوم الثلاثاء 21/5/2024.

- الصف الأول الثانوى (العام) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الاربعاء 22/5/2024.

- الصف الثانى الثانوى (العام) يبدأ من يوم الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024.

- صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه يبدأ من يوم الاربعاء 8/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024 نظرا لتعدد التخصصات و كثرة المواد بها.

- مواد ( المستوى الرفيع لمدارس اللغات ، التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية ) تبدأ من يوم الاحد 21/4/2024 الى يوم الاربعاء 24/4/2024.

- امتحان مواد ( خارج المجموع ) تبدأ من يوم الاثنين 29/4/2024 الى يوم الثلاثاء 30/4/2024.