ما الخطوات التى ستتخذها إسرائيل ضد إيران؟.. أسوشيتد برس تجيب

كتبت : نهال أبو السعود

قالت وكالة اسوشيتد برس الأمريكية، إن الهدوء ظهر على إسرائيل بشأن الخطوات التالية للرد على الهجوم الايراني الأخير، حيث اجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي دون اتخاذ قرار بشأن ذلك وفقا لمسئول في تل أبيب.

تأتي الأخبار وسط توترات متصاعدة حول مزيد من التصعيد في الحرب بين إسرائيلي وإيران حيث نسب القادة الإسرائيليون أمس الأحد، الفضل إلى التحالف العسكري الدولي في المساعدة في إحباط هجوم إيراني مباشر يشمل مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ، ووصفوا الرد المنسق بأنه نقطة انطلاق لـتحالف استراتيجي في مواجهة طهران في المنطقة.

قدم التحالف العسكري الذي قادته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الدعم لإسرائيل في وقت تجد فيه نفسها معزولة بسبب حربها في غزة وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاجاري: كانت هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها مثل هذا التحالف معًا ضد تهديد إيران ووكلائها في الشرق الأوسط.

وأشار مسئولون عسكريون إسرائيليون وعضو رئيسي في مجلس الوزراء الحربي إلى شركاء إضافيين دون تسميتهم، وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الولايات المتحدة حاولت منذ فترة طويلة تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران كوسيلة لدمج إسرائيل وتعزيز العلاقات مع العالم العربي.

وشكر قائد الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي القيادة المركزية الأمريكية على ما أسماه بالجهود الدفاعية المشتركة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه تحدث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن مؤكدًا أن التعاون مع واشنطن سلط الضوء على الفرصة لإقامة تحالف دولي وتحالف استراتيجي لمواجهة التهديد الذي تمثله إيران.

واجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي في وقت متأخر من أمس الأحد لمناقشة الرد المحتمل، لكن مسئولا إسرائيلي مطلع على المحادثات قال لأسوشيتيد برس إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات.

وعندما سئل عن خطط الانتقام، رفض هاجاري التعليق مباشرة. وقال: نحن في جاهزية عالية على كافة الجبهات، فيما قال بيني جانتس، أحد الأعضاء الرئيسيين في حكومة الحرب الإسرائيلية: سنبني تحالفًا إقليميًا وسنجمع الثمن من إيران، بالطريقة وفي الوقت الذي يناسبنا.