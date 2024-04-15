لأول مرة.. مستشفى وادي النطرون ينجح في إزالة ورم خبيث بالمخ لحالة حرجة

فريق المحافظات

نجح أطباء مستشفى وادي النطرون التخصصي بوزارة الصحة، بقيادة الدكتور عمرو محمد إبراهيم، مدير عام المستشفى، في إزالة ورم خبيث بالمخ لمريض يبلغ من العمر 47 عامًا، حيث استقبله قسم الطوارئ بالمستشفى في حالة حرجة، ويعانى من نوبة تشنجات وتدهور فى درجة الوعي.

وقام الفريق الطبي، بتطبيق البروتوكول علاج التشنجات، وبعد استقرار الحالة تبين أنه يعانى من خذل وضعف تام بالجانب الأيمن، وبمناظرة الأشعة المقطعية وأشعة الرنين تبين وجود ورم بالمخ (بالجانب الأيسر) مع وجود ارتشاح كبير حول الورم.

وعلى الفور تم حجز المريض بقسم العناية المركزة وترتيب التدخل الجراحي بعد استكمال باقى الفحوصات.



وتم التدخل الجراحي واستئصال الورم جراحيًا، وخرج المريض بعد العملية لاستكمال العلاج بقسم العناية المركزة فى درجة وعى كاملة وتحسن ملحوظ بضعف الجانب الأيمن.

مستشفى وادي النطرون، إحدى المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ووفقًا لتعليمات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة، يتم التعامل مع حالات الطوارئ العاجلة وإجراء العمليات الدقيقة وتذليل كافة الصعوبات أمام المريض وإسعافه.