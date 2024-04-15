كيف تتجنب هبوط الدورة الدموية؟ بعد وفاة شيرين سيف النصر

كتبت فاطمة ياسر

رحلت عن عالمنا النجمة شيرين سيف النصر بشكل مفاجئ، بشكل أدى لصدمة جمهورها ومحبيها خاصة أنها كانت نجمة فترة التسعينيات، وثبت أنها تعرضت لهبوط في الدورة الدموية، وحول ذلك توضح الدكتورة مني ثابت، استشاري الباطنة في كلية طب قصر العيني، أبرز الأسباب والأعراض التحذيرية، وطرق الوقاية من هبوط الدورة الدموية.

ما هو هبوط الدورة الدموية سبب وفاة شيرين سيف النصر؟

قالت الدكتور مني ثابت إن هبوط الدورة الدموية هو تعرض الشخص لانخفاض شديد فى نسبة ضغط الدم، والسبب في هذا يكون قلة تدفق الدم للمخ وعضلة القلب، وعند قياس الضغط يجب أخذ المريض بشكل سريع للمستشفي لأخذ محلول ملح لمساعدته علي رفع الضغط بشكل سريع، والحفاظ علي صحته، لافتًا إلى أن انخفاض ضغط الدم لنسبة 80 إلى 40 يعد مؤشر خطر.

أسباب هبوط الدورة الدموية

وهناك العديد من الأسباب المؤدية لتعرض الشخص للإصابة بهبوط الدورة الدموية، ومنها:

- مرض العصب الحائر.

- خلال فترة الحمل.

- عدم التغذية الجيدة.

- عدم تناول السوائل بكميات كافية.

- مرضي الغدة الدرقية.

- أدوية تنظيم الضغط في حالة زيادة نسبتها.

- التعرض لإنخفاض نسبة السكر بالدم.

- مرضي القلب، وخاصة الذين يعانون من مشكلة في عضلة القلب.

- التعرض لنزيف مفاجيء.

- الإصابة بالجفاف الشديد.

- الإصابة بالأنيميا.

أعراض هبوط الدورة الدموية التحذيرية

قدمت ثابت، العديد من الأعراض التحذيرية التي يجب توخي الحذر منها عند ظهورها علي أي شخص، ويتوجب نقله للمستشفي علي الفور، ومنها:

- الشعور بالدوخة الشديدة وعدم القدرة علي الحركة.

- زغللة.

- عدم القدرة على الوقوف .

- الشعور بالإجهاد الشديد.

- الصداع الشديد.

- برودة أطراف الجسم.

- شحوب البشرة.

-عدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي.

-يتعرض البعض للإغماء.

علاج هبوط الدورة الدموية

يعتمد على قياس ضغط الدم بشكل مستمر لتنظيم نسبته والحد من تعرضه للانخفاض المفاجئ الذى يزيد من فرص الوفاة، وعند استمرار إنخفاض نسبته يجب الذهاب للطبيب لمساعدتك في تنظيم نسبته، مع المتابعة المستمرة.



وعليك تناول الماء، لأنها تساعد بشكل ملحوظ علي تحسن عملية تدفق الدم في الجسم، وأيضا امداد الجسم بالسوائل التي تساعد في جعله يحافظ على توازنه، وينصح باإقلاع عن التدخين يعد من أهم النصائح لإمداد الجسم بالأكسجين الذي يساعد للوصول للأوعية الدموية المختلفة.



تناول أطعمة صحية، تتكون من الفواكه والخضراوات، لأنها تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، وتساعد على وصول الأكسجين للجسم.

