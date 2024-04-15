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قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة وتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية

الإثنين، 15 أبريل 2024 10:48 ص
قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة وتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم ٥٢٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى يبلغ ٥٦ مليون يور  و٧٤٢ ألفا و٨٥٨ يورو، لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية. 

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٤ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٢٧٢٤.٤٨ فدان من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة ناحية خور قندي محافظة أسوان لاستخدامها في الأنشطة التنموية.

ونشرت الجريدة الرسمية أيضًا، قرار الرئيس السيسى رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تخصص مساحة ٤٠.١ فدان تقريبا تعادل ١٦٨٤٦٥ م من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة القرنة محافظة الأقصر لاستخدامها فى بعض المشروعات العمرانية.







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