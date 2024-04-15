عودة الطلاب وانتظام الدراسة بالمدارس عقب إجازة عيد الفطر.. صور

كتب محمود طه حسين

شهدت المدارس فى أول يوم عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، عودة الطلاب وانتظام الدراسة اليوم الاثنين، حيث استقبلت المدارس التلاميذ صباح اليوم لاستكمال المنهج الدراسى للفصل الدراسي الثاني قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى المقرر لها 8 مايو المقبل، وشددت المدارس على تفعيل الإشراف اليومى وتطبيق الغياب الإلكترونى يومياً حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني وبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، موضحة أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن ، تقرر الآتي :-

- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024 ، وتنتهي فى 23 مايو 2024 ، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين ، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو القادم .

- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في الفترة من 25 مايو 2024 وتنتهى 6 يونيو 2024.

- امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024 وتنتهي في 20 يوليو 2024 ويعتبر يومي 8 و9 يونيو أيام تحضيرية للجان سير الامتحانات.





انتظام الدراسة بالمدارس عقب إجازة عيد الفطر



انتظام الدراسة



بدء الدراسة



عودة الدراسة



عودة الطلاب للمدارس عقب إجازة عيد الفطر



عودة الطلاب وانتظام الدراسة بالمدارس عقب إجازة عيد الفطر